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03.02.2017 18:00
«Дневной дозор»: Пушкинский театральный фестиваль
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
07.02.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Аудиозапись:
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Дневной дозор»: О новой волне кадровых изменений в администрации Псковской области
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О подготовке псковских коммунистов к выборам и 100-летию революции расскажет Петр Алексеенко в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
14
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
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