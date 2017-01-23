«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

Выборы окончены. Да здравствуют выборы! «Единая Россия» подвела итоги избирательной кампании 2016 года и нацелилась на новые испытания. В Псковской области рулить процессом будет новый руководитель регионального исполкома партии власти Игорь Сиротин.

Гайд-парк — не место для публичных акций. Областная власть своеобразно отреагировала на антигубернаторские банеры в центре Пскова.

И на десерт — о президентских выборах. Навальный как потенциальный преемник Путина и кандидат от Кремля. Неожиданный прогноз от экс-губернатора Евгения Михайлова.

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