«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
24.01.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Выборы окончены. Да здравствуют выборы! «Единая Россия» подвела итоги избирательной кампании 2016 года и нацелилась на новые испытания. В Псковской области рулить процессом будет новый руководитель регионального исполкома партии власти Игорь Сиротин.
Гайд-парк — не место для публичных акций. Областная власть своеобразно отреагировала на антигубернаторские банеры в центре Пскова.
И на десерт — о президентских выборах. Навальный как потенциальный преемник Путина и кандидат от Кремля. Неожиданный прогноз от экс-губернатора Евгения Михайлова.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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