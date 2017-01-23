www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
19 января 17 января 18 января 9 января 13 января 16 января 24 января 16 января 10 января 23 января Телефон 11 января 17 января 19 января 20 января 17 января

«Гонки по вертикали» с Александром Савенко

24.01.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Выборы окончены. Да здравствуют выборы! «Единая Россия» подвела итоги избирательной кампании 2016 года и нацелилась на новые испытания. В Псковской области рулить процессом будет новый руководитель регионального исполкома партии власти Игорь Сиротин.

Гайд-парк — не место для публичных акций. Областная власть своеобразно отреагировала на антигубернаторские банеры в центре Пскова.

И на десерт — о президентских выборах. Навальный как потенциальный преемник Путина и кандидат от Кремля. Неожиданный прогноз от экс-губернатора Евгения Михайлова.


Аудиозапись:

слушать

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты