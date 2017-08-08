«Навстречу урнам» с главой Псковского облизбиркома Николаем Цветковым

Итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» подводит председатель избирательной комиссии региона Николай Цветков.

Кроме того, речь идет о «правилах игры» в агитационный период, подготовке избирательных комиссий к единому дню голосования 10 сентября.

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