Двойная трепанация: «Открытая Россия» по-псковски, отставка Гизбрехта и разборки «лошадниц»

Как обычно, он будет посвящен обсуждению самых интересных и резонансных тем недели. Вместе с Юрием Стрекаловским программу ведет Денис Камалягин.

Ключевые темы выпуска: в Пскове появилась «Открытая Россия», увольнение Александра Гизбрехта с поста гендиректора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и разборки «лошадниц» в Детском парке.

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