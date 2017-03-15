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Двойная трепанация: «Открытая Россия» по-псковски, отставка Гизбрехта и разборки «лошадниц»

16.03.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Как обычно, он будет посвящен обсуждению самых интересных и резонансных тем недели. Вместе с Юрием Стрекаловским программу ведет Денис Камалягин.

Ключевые темы выпуска: в Пскове появилась «Открытая Россия», увольнение Александра Гизбрехта с поста гендиректора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и разборки «лошадниц» в Детском парке.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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