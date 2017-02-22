14:03 «Двойная трепанация»: О Пушкинском театральном фестивале, новой церкви и кадровых перестановках
21.02.2017 14:00 «Эхономика»: о новых поправках в закон о торговле и потребительской корзине псковичей
«Двойная трепанация»: О Пушкинском театральном фестивале, новой церкви и кадровых перестановках
23.02.2017 14:03 «Эхо Москвы» в Пскове»
Вместе с Юрием Стрекаловским программу ведет Денис Камалягин.
Ключевые темы выпуска: инициатива обреченная на провал, скандальное расследование и зачем затравили святого отца?
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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