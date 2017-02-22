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«Двойная трепанация»: О Пушкинском театральном фестивале, новой церкви и кадровых перестановках

23.02.2017 14:03 «Эхо Москвы» в Пскове»

Вместе с Юрием Стрекаловским программу ведет Денис Камалягин.

Ключевые темы выпуска: инициатива обреченная на провал, скандальное расследование и зачем затравили святого отца?


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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