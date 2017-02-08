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«Двойная трепанация»: О Пушкинском театральном фестивале, новой церкви и кадровых перестановках

09.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Очередной выпуск программы «Двойная трепанация», как обычно, посвящен обсуждению самых интересных и резонансных тем недели. Необычный состав ведущих: с сегодняшнего дня вместе с Юрием Стрекаловским программу ведет Денис Камалягин.
Ключевые темы выпуска: XXIV Пушкинский театральный фестиваль и очередные кадровые перестановки в администрации Псковской области. Также ведущие пытаются разобраться, имеет ли смысл приравнивать встречи депутатов к митингам, и затрагивают тему строительства церкви рядом с новой школой в Борисовичах.



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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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