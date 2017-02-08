«Двойная трепанация»: О Пушкинском театральном фестивале, новой церкви и кадровых перестановках

Очередной выпуск программы «Двойная трепанация», как обычно, посвящен обсуждению самых интересных и резонансных тем недели. Необычный состав ведущих: с сегодняшнего дня вместе с Юрием Стрекаловским программу ведет Денис Камалягин.

Ключевые темы выпуска: XXIV Пушкинский театральный фестиваль и очередные кадровые перестановки в администрации Псковской области. Также ведущие пытаются разобраться, имеет ли смысл приравнивать встречи депутатов к митингам, и затрагивают тему строительства церкви рядом с новой школой в Борисовичах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»