Круглый стол на радио «Эхо Москвы» в Пскове: Местное самоуправление – сохранить нельзя ликвидировать?

Сегодня, 16 февраля, по инициативе Псковского областного Собрания в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове состоялся круглый стол, посвященный обсуждению реформы местного самоуправления.

В настоящее время в Госдуме принимается проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Новелла предусматривает назначение глав органов местного самоуправления по представлению губернаторов, одноуровневую систему местного самоуправления, при которой управляющие органы более крупных образований поглотят более мелкие, и ряд других реформ.

Означает ли это грядущее уничтожение местного самоуправления в России? Как реформа отразится на гражданах? В обсуждении этой темы приняли участие :председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, начальник областного управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова, глава Псковского района Наталья Федорова и глава сельского поселения «Круппская волость» Печорского района Светлана Жирнова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»