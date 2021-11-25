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«Дом Советов»: Александр Братчиков о бюджете и главных решениях 3-й сессии областного Собрания

26.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость - заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о работе над проектом бюджета Псковской области на 2022 год и основных решениях 3-й сессии регионального парламента, состоявшейся накануне.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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