14:00 «Дом Советов»: Александр Братчиков о бюджете и главных решениях 3-й сессии областного Собрания
«Дом Советов»: Александр Братчиков о бюджете и главных решениях 3-й сессии областного Собрания
26.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость - заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету и налоговой политике Александр Братчиков.
Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о работе над проектом бюджета Псковской области на 2022 год и основных решениях 3-й сессии регионального парламента, состоявшейся накануне.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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