«Дом Советов»: Александр Братчиков о бюджете и главных решениях 3-й сессии областного Собрания

Гость - заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету и налоговой политике Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о работе над проектом бюджета Псковской области на 2022 год и основных решениях 3-й сессии регионального парламента, состоявшейся накануне.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»