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«Дом Советов» с Александром Котовым об итогах сентябрьских выборов

21.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Разговор был посвящен итогам прошедших с 17 по 19 сентября парламентских выборов. Также ведущий Максим Костиков поговорил с гостем о произошедших после выборов изменениях в составе регионального парламента и, в частности, о том, как будет формироваться фракция единороссов.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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