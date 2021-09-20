«Дом Советов» с Александром Котовым об итогах сентябрьских выборов

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Разговор был посвящен итогам прошедших с 17 по 19 сентября парламентских выборов. Также ведущий Максим Костиков поговорил с гостем о произошедших после выборов изменениях в составе регионального парламента и, в частности, о том, как будет формироваться фракция единороссов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»