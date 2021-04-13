www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
9 апреля 12 апреля Телефон 12 апреля 19 марта 8 апреля 9 апреля 2 апреля 9 апреля 6 апреля 17 марта 26 марта 9 апреля 8 апреля 1 апреля 6 апреля

«Дом Советов» с Александром Братчиковым

14.04.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость нового выпуска программы «Дом Советов» - глава администрации города Пскова, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о весенней уборке города, о ямочном ремонте, о реализации крупных инфраструктурных проектов и благоустройстве городских территорий.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты