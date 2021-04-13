«Дом Советов» с Александром Братчиковым

Гость нового выпуска программы «Дом Советов» - глава администрации города Пскова, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о весенней уборке города, о ямочном ремонте, о реализации крупных инфраструктурных проектов и благоустройстве городских территорий.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»