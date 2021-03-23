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«Дом Советов»: Юрий Сорокин о «Чистой воде» и работе областного Собрания

24.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Псковской области Юрий Сорокин. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним работу в областном Собрании, предстоящую на парламентском часе дискуссию о реализации программы «Чистая вода Псковской области» и другие актуальные вопросы общественно-политической повестки.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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