22.03.2021 14:00 «Постскриптум»: «ПолитСтартап» единороссов и экологическая программа Псковской области
«Дом Советов»: Юрий Сорокин о «Чистой воде» и работе областного Собрания
24.03.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Псковской области Юрий Сорокин. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним работу в областном Собрании, предстоящую на парламентском часе дискуссию о реализации программы «Чистая вода Псковской области» и другие актуальные вопросы общественно-политической повестки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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