«Дом Советов»: Александр Котов об эффективности парламентских часов и итогах сессии

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. В этом году областное Собрание вернулось к практике парламентских часов, отработав без них практически весь прошлый год. Удается ли достичь какого-то конструктива благодаря такому формату? Прислушиваются ли чиновники к рекомендациям депутатов, тем более что они оформляются соответствующими постановлениями? Какие итоги принесли парламентские часы по вопросам обращения с ТКО и январский парламентский час по массовым отключениям электроэнергии?

Об этом и многом другом с гостем студии побеседует ведущий Максим Костиков. Также Александр Котов прокомментирует основные решения, принятые на вчерашней сессии регионального парламента.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»