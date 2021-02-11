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«Дом Советов» с Василием Осиповым: О нацпроектах и комфортной городской среде

12.02.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о реализации нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». Каково общее состояние строительной отрасли в Псковской области? Есть ли угрозы недостроев? Справляются ли девелоперы с работой в рамках эскроу-счетов? Как обстоят дела с переселением из аварийного жилья? С реализацией «дорожного» нацпроекта в псковском региона действительно все хорошо или это просто кажется? Каковы планы властей региона по формированию комфортной городской среды?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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