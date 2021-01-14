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«Дом Советов»: Александр Братчиков о работе городского хозяйства на новогодних праздниках

15.01.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о работе городского хозяйства на новогодних и рождественских праздниках и обсудит широкий круг тем, связанных с жизнедеятельностью города в зимний период.

Александр Братчиков расскажет, как коммунальное хозяйство Пскова справляется с сильными морозами, насколько устраивает администрацию города работа подрядчиков по уборке, вывозу снега и посыпке тротуаров, а также будут ли наказаны подрядчики за недоделки, допущенные на крупных дорожных объектах, в частности, на улицах Инженерная и Леона Поземского.

Сказался ли коронавирус на предновогоднем настроении псковичей? Как в будущем изменится новогоднее убранство Пскова? Каковы ближайшие планы администрации Пскова? 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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