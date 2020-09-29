«Дом Советов»: Об итогах визита псковской делегации в Республику Беларусь расскажет Вера Емельянова

Гость студии - первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Основная тема разговора - цели, задачи и итоги недавней поездки делегации Псковской области в Республику Беларусь. Также ведущий Максим Костиков планирует обсудить с Верой Емельяновой вопросы, касающиеся реализации в Псковской области нацпроектов по линии здравоохранения, образования и демографии; вакцинации от коронавируса и предоставления «коронавирусных» мер поддержки населению. Ведет эфир Максим Костиков.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»