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«Дом Советов»: Об итогах визита псковской делегации в Республику Беларусь расскажет Вера Емельянова

30.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. 

Основная тема разговора - цели, задачи и итоги недавней поездки делегации Псковской области в Республику Беларусь. Также ведущий Максим Костиков планирует обсудить с Верой Емельяновой вопросы, касающиеся реализации в Псковской области нацпроектов по линии здравоохранения, образования и демографии; вакцинации от коронавируса и предоставления «коронавирусных» мер поддержки населению. Ведет эфир Максим Костиков. 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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