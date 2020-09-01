«Дом Советов»: Владимир Яников о законодательной деятельности и новациях в образовании
02.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников.
Он расскажет о своей депутатской деятельности, о работе возглавляемого им комитета и в целом регионального парламента, а также прокомментирует новации, принятые в сфере образования, и ситуацию в сфере образования на уровне псковского региона.
Ведет эфир Любовь Кузнецова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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