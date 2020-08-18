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«Дом Советов»: Андрей Козлов расскажет о проблемах и успехах псковского села
19.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость программы «Дом Советов» - председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. Ключевые темы разговора - проблемы и успехи псковского села и сельхозтоваропроизводителей в коронавирусных условиях, общественно-политическая ситуация накануне муниципальных выборов, климат в областном Собрании депутатов, а также ситуация в сфере здравоохранения. Ведущая эфира - Любовь Кузнецова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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