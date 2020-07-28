«Дом Советов» с Александром Братчиковым

Гость студии – глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Ведущий программы Максим Костиков обсудит с ним влияние коронавируса на жизнь областного центра и его бюджет, выяснит, насколько успешно проводятся в городе ремонты дорог и важных объектов социальной инфраструктуры, таких, как областная библиотека или детская музыкальная школа, и поинтересуется, почему в Пскове становится все меньше пешеходных переходов.

Кроме того, Александр Братчиков расскажет о работе управляющих компаний в условиях пандемии, проекте реконструкции Кузбасской Дивизии и важных программах в сфере строительства и ЖКХ.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»