«Дом Советов» с Александром Братчиковым
29.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – глава администрации города Пскова Александр Братчиков.
Ведущий программы Максим Костиков обсудит с ним влияние коронавируса на жизнь областного центра и его бюджет, выяснит, насколько успешно проводятся в городе ремонты дорог и важных объектов социальной инфраструктуры, таких, как областная библиотека или детская музыкальная школа, и поинтересуется, почему в Пскове становится все меньше пешеходных переходов.
Кроме того, Александр Братчиков расскажет о работе управляющих компаний в условиях пандемии, проекте реконструкции Кузбасской Дивизии и важных программах в сфере строительства и ЖКХ.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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