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«Дом Советов»: Александр Котов об итогах сессии регпарламента и голосовании по поправкам

03.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним принятые поправки в Конституцию РФ, прошедшую сессию Псковской городской Думы и прочие вопросы общественно-политической повестки.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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