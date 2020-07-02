12:00 «Гайд-парк»: Глава Псковского района Наталья Федорова о нацпроектах и приграничном сотрудничестве
«Дом Советов»: Александр Котов об итогах сессии регпарламента и голосовании по поправкам
03.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.
Ведущий Максим Костиков обсудит с ним принятые поправки в Конституцию РФ, прошедшую сессию Псковской городской Думы и прочие вопросы общественно-политической повестки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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