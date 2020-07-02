«Дом Советов»: Александр Котов об итогах сессии регпарламента и голосовании по поправкам

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним принятые поправки в Конституцию РФ, прошедшую сессию Псковской городской Думы и прочие вопросы общественно-политической повестки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»