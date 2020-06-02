«В Доме Советов»: Глава Пскова Елена Полонская

Гость студии – глава города Пскова Елена Полонская. Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, обсудит с ней главные успехи и неудачи 2019 года, отчет главы городской администрации Александра Братчикова о деятельности за прошлый год, результаты нормотворческой деятельности городской Думы и эффективность контрольных выездов на депутатские округа.

Кроме того, Елена Полонская поподробнее расскажет о своей недавней законодательной инициативе о предоставлении детям медиков мест в детских садах в первоочередном порядке и ответит на актуальные вопросы жизнедеятельности города.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»