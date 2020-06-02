02.06.2020 14:00 «Эхономика»: Замгубернатора Нинель Салагаева о мерах по недопущению экономического кризиса в регионе
«В Доме Советов»: Глава Пскова Елена Полонская
03.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – глава города Пскова Елена Полонская. Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, обсудит с ней главные успехи и неудачи 2019 года, отчет главы городской администрации Александра Братчикова о деятельности за прошлый год, результаты нормотворческой деятельности городской Думы и эффективность контрольных выездов на депутатские округа.
Кроме того, Елена Полонская поподробнее расскажет о своей недавней законодательной инициативе о предоставлении детям медиков мест в детских садах в первоочередном порядке и ответит на актуальные вопросы жизнедеятельности города.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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