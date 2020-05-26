«Дом Советов» с Александром Братчиковым

Гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков, пригласил его на эфир в преддверии очередной сессии Псковской городской Думы, на которой Александр Братчиков отчитается перед депутатами о своей деятельности и деятельности администрации за год.

Сегодня в рамках программы он назовет главные успехи и неудачи прошлого года, выполненные и невыполненные обещания, выскажет мнение по поводу действующих мер поддержки населения в условиях действия ограничений по коронавирусу, озвучит перспективы организации развлечений в местах общего пользования на летний сезон и ответит на широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью Пскова: ремонт дорог и дворовых проездов, качество работы управляющих компаний и подрядчиков, оказывающих услуги городу в рамках муниципальных контрактов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»