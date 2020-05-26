www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
14 мая 14 мая 8 мая 28 апреля 10 апреля 19 мая 19 мая 13 мая 20 мая Телефон 6 мая 15 мая 20 мая 7 мая 18 мая 19 мая

«Дом Советов» с Александром Братчиковым

27.05.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков, пригласил его на эфир в преддверии очередной сессии Псковской городской Думы, на которой Александр Братчиков отчитается перед депутатами о своей деятельности и деятельности администрации за год.

Сегодня в рамках программы он назовет главные успехи и неудачи прошлого года, выполненные и невыполненные обещания, выскажет мнение по поводу действующих мер поддержки населения в условиях действия ограничений по коронавирусу, озвучит перспективы организации развлечений в местах общего пользования на летний сезон и ответит на широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью Пскова: ремонт дорог и дворовых проездов, качество работы управляющих компаний и подрядчиков, оказывающих услуги городу в рамках муниципальных контрактов. 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты