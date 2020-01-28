В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Накануне 39-й сессии Псковского областного Собрания депутатов ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудит с Александром Котовым деятельность регионального парламента, в частности, законопроект, регулирующий деятельность «наливаек», и новую редакцию «закона о тишине», которые рассмотрят депутаты на завтрашней сессии.

Кроме того, речь пойдет о реализации Послания президента Владимира Путина в Псковской области и состоявшейся недавно смене правительства.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»