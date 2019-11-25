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«Дом Советов» с главой города Пскова Еленой Полонской

26.11.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - Елена Полонская, накануне вступившая в полномочия главы города Пскова. Она расскажет, какие первоочередные задачи намерена решить на руководящем посту, как намерена выстраивать дальнейшее взаимодействие с депутатами городской Думы, а также с исполнительной властью города и области.

Кроме того, ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков, обсудит с ней предстоящие публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 - 2022 годов, ключевые направления жизнедеятельности города: вопросы ЖКХ, ремонт дорог и дворов, ситуация с наружным освещением, реализация программы «Формированием комфортной городской среды».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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