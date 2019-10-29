В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

Гость студии – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Накануне 36-й сессия Псковского областного Собрания депутатов ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудит с Александром Котовым деятельность регионального парламента, старт нового политического сезона и актуальные вопросы общественно-политической жизни региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»