12:50 «Гайд-парк»: о ликвидации последствий урагана вице-губернатор Псковской области Василий Осипов
29.10.2019 14:00 «Эхономика»: гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий о развитии экономики региона
В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
30.10.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Накануне 36-й сессия Псковского областного Собрания депутатов ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудит с Александром Котовым деятельность регионального парламента, старт нового политического сезона и актуальные вопросы общественно-политической жизни региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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