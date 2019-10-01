В «Доме Советов» глава комитета по экономической политике и АПК Псковского областного Собрания Андрей Козлов

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Ведущая программы Любовь Кузнецова поговорит с ним о проблемах и успехах псковского села и сельхозтоваропроизводителей, о мерах господдержки АПК и законопроектах в сфере сельского хозяйства, рассматриваемых в региональном парламенте.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»