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В «Доме Советов» глава комитета по экономической политике и АПК Псковского областного Собрания Андрей Козлов

02.10.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Ведущая программы Любовь Кузнецова поговорит с ним о проблемах и успехах псковского села и сельхозтоваропроизводителей, о мерах господдержки АПК и законопроектах в сфере сельского хозяйства, рассматриваемых в региональном парламенте.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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