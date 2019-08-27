В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
28.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.
Ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудит со спикером регионального парламента ход избирательной кампании в регионе, перспективы кандидатов-единороссов на выборах, планы на новый парламентский сезон и актуальные вопросы общественно-политической жизни региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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