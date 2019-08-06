05.08.2019 14:00 «Постскриптум»: Ситуация на «Псковавиа» и пробуксовка проектов по благоустройству Пскова
В «Доме Советов» глава администрации города Пскова Александр Братчиков
07.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков.
Ведущий программы «Дом Советов» - главный редактор радиостанции Максим Костиков - обсудит с сити-менеджером направления развития областного центра, благоустройство городских территорий, создание дизайн-кода Пскова, реализацию международных проектов, «наследство» Ганзы, ремонт дорог и дворовых территорий и взаимодействие с городской Думой.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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