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В «Доме Советов» глава администрации города Пскова Александр Братчиков

07.08.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Ведущий программы «Дом Советов» - главный редактор радиостанции Максим Костиков - обсудит с сити-менеджером направления развития областного центра, благоустройство городских территорий, создание дизайн-кода Пскова, реализацию международных проектов, «наследство» Ганзы, ремонт дорог и дворовых территорий и взаимодействие с городской Думой.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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