В «Доме Советов» глава администрации города Пскова Александр Братчиков

Сегодняшний гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Ведущий программы «Дом Советов» - главный редактор радиостанции Максим Костиков - обсудит с сити-менеджером направления развития областного центра, благоустройство городских территорий, создание дизайн-кода Пскова, реализацию международных проектов, «наследство» Ганзы, ремонт дорог и дворовых территорий и взаимодействие с городской Думой.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»