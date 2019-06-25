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В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

26.06.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостем программы станет председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудит с ним работающие и неработающие законы, а также поговорит о том, как исполняются наказы депутатов регионального парламента. Кроме того, в ходе эфира будут затронуты вопросы наполнения областного бюджета, здравоохранения и другие актуальные темы общественно-политической повестки региона.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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