В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
26.06.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гостем программы станет председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудит с ним работающие и неработающие законы, а также поговорит о том, как исполняются наказы депутатов регионального парламента. Кроме того, в ходе эфира будут затронуты вопросы наполнения областного бюджета, здравоохранения и другие актуальные темы общественно-политической повестки региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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