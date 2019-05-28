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В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

29.05.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Ведущий Александр Савенко обсуждает с ним деятельность регионального парламента, в том числе завтрашнюю сессию, на которой прозвучит отчет губернатора Михаила Ведерникова за 2018 год и в формате парламентского часа будет вновь обсуждаться реформа по обращению с ТКО. Также в программе будут затронуты актуальные темы общественно-политической повестки.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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