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В «Доме Советов» вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко

10.04.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко -  побеседует с гостем о его работе в региональном парламенте, о грядущем 25-летии областного Собрания, о назначении руководителем исполкома ОНФ и других актуальных темах.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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