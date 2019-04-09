В «Доме Советов» вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко

Гость студии - руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - побеседует с гостем о его работе в региональном парламенте, о грядущем 25-летии областного Собрания, о назначении руководителем исполкома ОНФ и других актуальных темах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»