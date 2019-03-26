В «Доме Советов» вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин
27.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря псковского отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин.
Ведущий программы «Дом Советов» Максим Костиков обсуждает с вице-спикером регионального парламента его работу в областном Собрании и партии «Единая Россия», а также актуальные вопросы общественно-политической повестки.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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