В «Доме Советов» вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин

Сегодняшний гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря псковского отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин.

Ведущий программы «Дом Советов» Максим Костиков обсуждает с вице-спикером регионального парламента его работу в областном Собрании и партии «Единая Россия», а также актуальные вопросы общественно-политической повестки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»