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В «Доме Советов» вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин

27.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря псковского отделения партии «Единая Россия»  Юрий Сорокин.

Ведущий программы «Дом Советов» Максим Костиков обсуждает с вице-спикером регионального парламента его работу в областном Собрании и партии «Единая Россия», а также актуальные вопросы общественно-политической повестки.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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