12:00 «Гайд-парк»: Наталья Плявинская о работе управления общественных проектов и молодежной политики
12.03.2019 19:00 «Дневной дозор»: Причины сокращения малого и среднего предпринимательства в регионе
В «Доме Советов» вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева
13.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.
Речь пойдет об итогах Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи, о деятельности ОЭЗ «Моглино» и реализации проекта по строительству завода «Титан-Полимер».
Ведут эфир Константин Калиниченко и Алексей Овчинников.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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