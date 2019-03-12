В «Доме Советов» вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева

Гость студии - заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Речь пойдет об итогах Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи, о деятельности ОЭЗ «Моглино» и реализации проекта по строительству завода «Титан-Полимер».

Ведут эфир Константин Калиниченко и Алексей Овчинников.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»