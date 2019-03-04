12:35 «Гайд-парк»: Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» ответит на вопросы о безопасности производства
04.03.2019 14:00 «Постскриптум»: Митинг против открытия химзавод и парламентский час по «мусорной» реформе
В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
05.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.
Речь в прямом эфире пойдет об итогах состоявшейся на прошлой неделе сессии областного Собрания, обсуждении в рамках парламентского часа «мусорной» реформы, а также других актуальных вопросах общественной и политической жизни Псковской области.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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