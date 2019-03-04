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В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

05.03.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Речь в прямом эфире пойдет об итогах состоявшейся на прошлой неделе сессии областного Собрания, обсуждении в рамках парламентского часа «мусорной» реформы, а также других актуальных вопросах общественной и политической жизни Псковской области.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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