В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Речь в прямом эфире пойдет об итогах состоявшейся на прошлой неделе сессии областного Собрания, обсуждении в рамках парламентского часа «мусорной» реформы, а также других актуальных вопросах общественной и политической жизни Псковской области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»