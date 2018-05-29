www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 мая 26 апреля 3 мая 22 мая Телефон 21 мая 11 мая 8 мая 16 мая 17 мая 21 мая 18 мая 22 мая 17 мая 17 мая 11 мая

В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

30.05.2018 14:01 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - спикер Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Ведущие программы Константин Калиниченко и Александр Савенко побеседуют с ним о деятельности регионального парламента, об отчете врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности за 2017 год, с которым он выступит на завтрашней сессии. Также в ходе эфира будут затронуты темы, связанные со стартом губернаторской избирательной кампании в псковском регионе, и с деятельностью псковских «единороссов».

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты