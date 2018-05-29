В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

Гость студии - спикер Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Ведущие программы Константин Калиниченко и Александр Савенко побеседуют с ним о деятельности регионального парламента, об отчете врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности за 2017 год, с которым он выступит на завтрашней сессии. Также в ходе эфира будут затронуты темы, связанные со стартом губернаторской избирательной кампании в псковском регионе, и с деятельностью псковских «единороссов».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»