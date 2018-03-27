15:00 «Беседка»: Глава ассоциации «Псковский лес» Константин Вилков о ситуации в лесной отрасли региона
В «Доме Советов» вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко
28.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Ведущие эфира Александр Савенко и Константин Калиниченко обсуждают с ним ключевые вопросы общественно-политической повестки и актуальные события в России и псковском регионе.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати