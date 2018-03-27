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В «Доме Советов» вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко

28.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Ведущие эфира Александр Савенко и Константин Калиниченко обсуждают с ним ключевые вопросы общественно-политической повестки и актуальные события в России и псковском регионе.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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