В «Доме Советов» вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко

Гость студии – вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Ведущие эфира Александр Савенко и Константин Калиниченко обсуждают с ним ключевые вопросы общественно-политической повестки и актуальные события в России и псковском регионе.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»