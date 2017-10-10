В «Доме Советов» глава Псковского областного спорткомитета Иван Штылин
11.10.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость - председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин. Речь пойдет о строительстве крупных спортивных объектах в псковском регионе, о региональной программе поддержки отдельных видов спорта, о развитии массового спорта. Также в ходе эфира будут затронуты другие актуальные вопросы спортивной сферы.
Ведут программу Надежда Назаренко и Алексей Семенов.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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