www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 октября 9 октября 28 сентября 6 октября Телефон 11 октября 5 октября 5 октября 11 октября 6 октября 6 октября 9 октября 11 октября Телефон 5 октября 5 октября

В «Доме Советов» глава Псковского областного спорткомитета Иван Штылин

11.10.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость - председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин. Речь пойдет о строительстве крупных спортивных объектах в псковском регионе, о региональной программе поддержки отдельных видов спорта, о развитии массового спорта. Также в ходе эфира будут затронуты другие актуальные вопросы спортивной сферы.

Ведут программу Надежда Назаренко и Алексей Семенов.


Аудиозапись:

слушать

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты