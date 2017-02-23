В «Доме Советов» депутат областного Собрания Марина Борисенкова

Сегодняшний гость программы «Дом Советов» - депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. Она рассказывает о своей деятельности в региональном парламенте, о законодательных инициативах и проводимых мероприятиях, направленных на защиту интересов лиц с ограниченными возможностями.

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