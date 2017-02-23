23.02.2017 14:03 «Двойная трепанация»: О Пушкинском театральном фестивале, новой церкви и кадровых перестановках
В «Доме Советов» депутат областного Собрания Марина Борисенкова
27.02.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость программы «Дом Советов» - депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. Она рассказывает о своей деятельности в региональном парламенте, о законодательных инициативах и проводимых мероприятиях, направленных на защиту интересов лиц с ограниченными возможностями.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати