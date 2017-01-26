В «Доме Советов» вице-губернатор Максим Жаворонков

гостем студии станет

Псковской области

Сегоднязаместитель губернатора- руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков. Главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко обсудят с ним общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в регионе, планы областной администрации на год, выборы, которые состоятся в этом году и другие актуальные темы последнего времени.

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