В «Доме Советов» вице-губернатор Максим Жаворонков
27.01.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня гостем студии станет заместитель губернатора Псковской области - руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков. Главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко обсудят с ним общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в регионе, планы областной администрации на год, выборы, которые состоятся в этом году и другие актуальные темы последнего времени.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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