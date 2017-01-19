19.01.2017 14:00 «Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака
В «Доме Советов» глава администрации города Пскова Игорь Калашников
20.01.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии – глава администрации города Пскова Игорь Калашников. Он расскажет об итогах работы городских служб в 2016 году, о планах по ремонту дорог и дворов, о крупных строительных проектах, реализуемых в Пскове, о перспективах решения актуальных проблем города.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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