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В «Доме Советов» глава администрации города Пскова Игорь Калашников

20.01.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии – глава администрации города Пскова Игорь Калашников. Он расскажет об итогах работы городских служб в 2016 году, о планах по ремонту дорог и дворов, о крупных строительных проектах, реализуемых в Пскове, о перспективах решения актуальных проблем города.


Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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