В «Доме Советов» глава администрации города Пскова Игорь Калашников

Сегодняшний гость студии – глава администрации города Пскова Игорь Калашников. Он расскажет об итогах работы городских служб в 2016 году, о планах по ремонту дорог и дворов, о крупных строительных проектах, реализуемых в Пскове, о перспективах решения актуальных проблем города.

Аудиозапись: