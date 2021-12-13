<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
18:00
«Доктор нужен вовремя»: Аллотриофагия
14:24
«Эхономика»: Игорь Максимов о 55-летии ПТС и смысле принципа «Тепло нашего города»
12:53
«Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года
13.12.2021 19:00
«В фокусе»: Уличное освещение в Пскове
13.12.2021 14:00
«Постскриптум»: О платной парковке в центре Пскове и школьных курилках
13.12.2021 12:30
«Беседка»: Владимир Папорт о зимней уборке Пскова и профилактике аварийности
10.12.2021 18:00
«Доктор нужен вовремя»: Аллергия на плесень
10.12.2021 14:09
«Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах 2021 года и планах на 2022-й
10.12.2021 13:32
«Гайд-парк»: Дмитрий Шахов о защите прав человека, буллинге и харассменте
10.12.2021 12:30
«Хайпожоры»: Бастрыкинг, команда Елкина и феномен диссидентства
«Доктор нужен вовремя»: Аллотриофагия
14.12.2021 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Эхономика»: Игорь Максимов о 55-летии ПТС и смысле принципа «Тепло нашего города»
«Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года
«Постскриптум»: О платной парковке в центре Пскова и школьных курилках
«Беседка»: Владимир Папорт о зимней уборке Пскова и профилактике аварийности
«Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах 2021 года и планах на 2022-й
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120