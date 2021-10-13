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«Дневной дозор»: Сельское бесхозяйство
«Доктор нужен вовремя»: Пробиотик
14.10.2021 17:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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1
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3
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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