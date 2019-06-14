<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
12:35
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
14.06.2019 18:00
Итоги дня - 14 июня
14.06.2019 14:00
«Собственной персоной» глава администрации Пскова Александр Братчиков
13.06.2019 19:00
«Дневной дозор»: 10 лет Общественной палате Псковской области
13.06.2019 18:00
Итоги дня - 13 июня
13.06.2019 14:00
«Сообразим на троих»: Дело журналиста Ивана Голунова. Что это было?
13.06.2019 12:35
«Резонёр» с Константином Калиниченко
12.06.2019 14:00
«Особое мнение» экс-губернатора Псковской области Евгения Михайлова
11.06.2019 19:00
«Дневной дозор»: Судьба «Псковавиа»
11.06.2019 18:00
Итоги дня - 11 июня
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
17.06.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Постскриптум»: Дорожные и мусорные войны в Пскове
О готовности Пскова к Ганзе расскажет Александр Братчиков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове
«Сообразим на троих»: Дело журналиста Ивана Голунова. Что это было?
Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов выскажет «Особое мнение» о Дне России
«Эхономика»: О перспективах гастрономического туризма в псковском регионе
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120