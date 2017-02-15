18:00 «История успеха» генерального директора ООО «Псковская Реставрационная мастерская» Романа Александрова
15.02.2017 18:00 «Дневной дозор»: к какому эффекту приведут профсоюзные митинги за повышение окладов бюджетникам?
15.02.2017 14:00 «Собственной персоной»:председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
16.02.2017 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати