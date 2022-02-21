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«Дневной дозор»: Признание независимости ДНР и ЛНР

22.02.2022 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

На протяжении нескольких месяцев росло напряжение между Россией и коллективным Западом, в том числе с Украиной. Продолжительное время западные партнеры делали заявления, что возникший на Донбассе конфликт завершится российской экспансией. Вчера состоялось заседание Совета безопасности по итогам которого президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и сообщил о важном решении - признать суверенитет ДНР и ЛНР. Федеральные и региональные политики, эксперты, политологи и экономисты обсуждают это историческое событие и его возможные внешне- и внутриполитические, а также экономические последствия для России. Сегодня в «Дневном дозоре» мы дадим возможность спикерам с разными политическими взглядами высказать свое мнение по поводу признания независимости самопровозглашенных республик.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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