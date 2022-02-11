«Дневной дозор»: 14 февраля - бренд или праздник?

Ежегодной традицией депутатов Госдумы становится в начале февраля выступать с критикой празднования Дня всех влюбленных. В этот раз на трибуну осуждения вошла сразу пара законотворцев: Виталий Милонов и Мария Бутина. Они нарекли 14 февраля «вражеским мракобесием» и предложили запретить отмечать эту дату в России. Конечно, пользователи соцсетей отреагировали молниеносно и не поскупились на осуждающие комментарии уже в адрес самих депутатов. Если отбросить рассуждения о популизме подобных заявлений, то станет очевидно, что россияне уже не первое десятилетие никак не могут определиться, отмечать 14 февраля или нет. Всенародным праздником его назвать точно нельзя, а коммерческим ходом и брендом можно. Альтернативная православная версия Дню всех влюбленных - День семьи, любви и верности не имеет и половины популярности первого. То ли праздник слишком молодой, то ли пиар-компания не убедительна, то ли целевая аудитория не столь обширная, как хотелось бы поборникам духовных скреп. Раз на федеральном уровне время от времени возникает идея о запрете отмечать 14 февраля, значит, дух конкуренции существует или, как минимум ощущается отдельными поборниками национальных традиций. Мнения представителей псковской общественности о праздновании Дня всех влюбленных сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»