«Дневной дозор»: Границы самообороны

«Бог создал людей сильными и слабыми, а Сэмюэл Кольт сделал их равными». Старая поговорка про создателя популярного револьвера наверняка известна авторам нового законопроекта.



Разрешить защищать россиянам свое жилье и себя любой ценой и любыми средствами предложили в Госдуме. Автор инициативы, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов соответствующий законопроект направил в правительство и Верховный суд. Парламентарий уверен, что необходимо расширить возможности для самообороны граждан при незаконном проникновении в их жилища и добавил, что недопустимо, чтобы при защите своей жизни, здоровья, имущества и близких человек сам оказывался на скамье подсудимых. Сторонники инициативы указывают на существующую сейчас брешь в законе: пострадавший должен оценивать характер и силу угрозы при опасности, а преступник в этот момент не ограничен ничем. Судебных решений, в результате которых жертвы злоумышленников оказывались за решеткой за то, что превысили допустимые пределы самообороны немало. Дискуссия о том, расширять ли ее границы, идет давно. С одной стороны, защита своего имущества и жизни не может быть чем-то ограничена, это противоречит даже здравому смыслу, с другой, есть риск: развяжи народу руки, и он «самообороняться» по поводу и без, прикрываясь вседозволенностью самозащиты. И в том, и в другом случае число преступлений будет большим. Готова ли псковская общественность поддержать законопроект, который разрешит гражданам любыми способами защищать себя и близких во время незаконного проникновения в их дом? Об этом сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»