«Дневной дозор»: Чтобы ничего не пропало

При нынешнем росте инфляции и ухудшении материального благосостояния немалой части населения России, новости об уничтожении конфискованных на границе продуктов вызывают недовольство и негодование. В Госдуме разработали законопроект, согласно которому изъятые на таможне или у фермеров/браконьеров тонны еды могут быть использованы по прямому назначению. Продукты будут проходить экспертизу на пригодность и, если к их качеству не возникнет претензий у Роспотребнадзора и Россельхознадзора, то они попадут на стол к малообеспеченным гражданам. Автор законодательной инициативы, глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов подчеркивает, что такие правила коснутся и конфискованных, и санкционных продуктов. Для нуждающихся категорий населения нашего региона, где конфискат уничтожают тоннами, принятие данного законопроекта стало бы существенным подспорьем. Есть мнение, что задержанные продукты питания нужно поставлять в социальные учреждения. Кажется, у законопроекта сплошные плюсы. Так почему же его до сих пор не приняли? Подобная инициатива озвучивалась уже не раз, неужели сейчас она не актуальна? Выясняем сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»