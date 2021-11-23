«Дневной дозор»: Национальность преступника

Очередной конфликт с участием представителей разных национальностей в Москве в начале ноября послужил поводом для межнациональных прений. Речь идет о широко растиражированной новости об избиении мужчины с ребенком. Подробности этого инцидента расходятся в источниках: где-то сообщается, что досталось нескольким очевидцам событий, какие-то каналы выдвигают различные версии о национальности нападавших. И, конечно, уважающие себя информационные ресурсы привели обширную статистику с гиперссылками на похожие инфоповоды последних месяцев. Законодатели решили не оставаться в стороне и по-своему отреагировать на новостную повестку. Запретить СМИ указывать национальность, расу и конфессиональную принадлежность преступников предложил депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По мнению депутата, вольное обращение с этой личной информацией о преступниках приводит к навешиванию ярлыков на нации, искаженному восприятию обществом людей определенного вероисповедания. Все вышеперечисленное является признаками фашизма. Вслед за Хамзаевым с предложением запретить СМИ указывать национальность преступников выступил парламент Чеченской республики. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект. Изменения предполагают внести в четвертую статью федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В пояснительной записке указано, что появление таких данных в средствах массовой информации «расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей», не имеющих отношения к преступлениям. Мнения представители псковской общественности о введении запрета на указание национальной принадлежности правонарушителей сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»