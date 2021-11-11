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«Дневной дозор»: Штрафы за опасное вождение

12.11.2021 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях в России. Предполагается, что штраф может составить 3 тысячи рублей. С 2016 года существует этот термин в ПДД, но до сих пор никакого наказания за опасное вождение не вводил. Еще Н.В.Гоголь вопрошал «какой русский не любит быстрой езды?» , однако гоголевские времена прошли, «бричек» на дорогах стало значительно больше, а вот общаться между собой «извозчики» так особо и не научились. Подрезать, входить в поворот на скорости, не показывать направление движения для части автолюбителей является не просто нормой, а показателем статусности или, как минимум, отличным контентом для соцсетей. Поможет ли ужесточение правил повысить культуру вождения и сократить число ДТП? Мнения псковских экспертов сегодня в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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