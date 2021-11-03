«Дневной дозор»: Кого объединяет День народного единства

4 ноября — День народного единства. Праздник учрежден в России с 2005 года. Дата была выбрана неслучайно. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Так они освободили Москву от польских захватчиков. Люди, которые объединились несколько веков назад вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе стали символами героизма и самоотверженности во имя будущего страны. Вот уже 16 лет дискуссии о введении Дня народного единства не утихают, начиная от даты проведения, заканчивая его идеологической составляющей. Некоторыми россиянами этот праздник не воспринимается всерьез. Существует мнение, что он придуман исключительно ради того, чтобы отвлечь внимание от коммунистического 7 ноября — годовщины Октябрьской революции. Для части граждан баталии «за» и «против» Дня народного единства остаются за пределами обсуждений, люди просто едут отдыхать в свой еще один законный выходной, особенно не разбирая, откуда он взялся. В нынешней общественно-политической ситуации опросы показывают, что праздник не особо понятен большинству граждан. Сегодня в «Дневном дозоре» попробуем разобраться, почему День народного единства частью россиян не воспринимается всерьез.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»